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Допомога Україні від США. Дата голосування в Конгресі визначена: що це означає

Фото: Майк Джонсон, спікер Палати представників США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Палата представників США вже цього тижня може схвалити фінансування допомоги Україні в рамках ініціативи свого спікера Майка Джонсона. Але, це не єдине питання, яке будуть розглядати конгресмени.

РБК-Україна пояснює, коли та за що буде голосувати Палата представників.

Під час підготовки публікації використовувались заяви спікера Палати представників Майка Джонсона, розклад Сенату США та попередні публікації РБК-Україна.

Зміст

Коли проголосує Конгрес

Як повідомив Джонсон у своєму листі до конгресменів, текст якого опублікували американські журналісти, Палата представників США має проголосувати щодо законопроектів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також про питання нацбезпеки США, вже цієї суботи - 20 квітня.

У середу, 17 квітня, як йдеться у листі Джонсона, буде оприлюднено зміст законопроектів, які входять до спікерської ініціативи.

Якщо законопроекти Джонсона отримають необхідну підтримку в Палаті представників, то їх передадуть на розгляд Сенату. Коли на засідання зможе зібратися Сенат наразі невідомо, але, згідно з його розкладом, у сенаторів буде перерва з 22 по 26 квітня. А отже, голосування може відбутися або до понеділка, або ж після повернення сенаторів з перерви.

Що пропонує Джонсон

У понеділок, 15 квітня, стало відомо, що спікер Джонсон анонсував винесення на розгляд Конгресу власної ініціативи щодо допомоги Україні та Ізраїлю, напротивагу об'єднаному законопроекту, який ще у лютому схвалив Сенат США.

Очікувалося, що Джонсон запропонує чотири окремі законопроекти - щодо України, Ізраїлю, Тайваню, а також питань національної безпеки США. Останній з них, ймовірно, передбачатиме заборону TikTok, положення про використання конфіскованих активів РФ для допомоги Україні, акт ленд-лізу для військової допомоги, а також кредити для гуманітарної допомоги.

Спочатку також була інформація, що ініціатива Джонсона не буде стосуватися питання кордону США з Мексикою, через яке розгляд допомоги Україні в Конгресі опинився у глухому куті. Але сьогодні у листі до конгресменів Джонсон анонсував окремий законопроект і щодо посилення американського кордону.

Чи буде підтримка в Конгресі

Ще вчора, 16 квітня, в Демократичній партії та Білому домі виступили з позитивними сигналами щодо ініціативи спікера Джонсона. Представник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що "на перший погляд" ініціатива спікера відповідає поглядам адміністрації президента США.

Лідери демократів в Палаті представників також допускали підтримку ініціативи Джонсона, але за умови, що до його законопроектів увійдуть основні положення з документа, який раніше схвалив Сенат.

Водночас критично до ініціативи Джонсона були налаштовано його колеги-республіканці з крила так званих "трампістів". Але винесення на розгляд Конгресу і питання американського кордону, може допомогти Джонсону здобути і підтримку "трампістів", а також уникнути загрози відставки.

Нагадаємо, президент США Джон Байден написав статтю для Wall Street Journal, в якій закликав Конгрес якомога скоріше схвалити допомогу Україні та Ізраїлю.

Більше про ініціативу Джонсона та її шанси пройти Конгрес - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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