Помощь Украине от США. Дата голосования в Конгрессе определена: что это значит

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Когда проголосует Конгресс

Как сообщил Джонсон в своем письме конгрессменам, текст которого опубликовали американские журналисты, Палата представителей США должна проголосовать по законопроектам о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о вопросах нацбезопасности США, уже в эту субботу - 20 апреля.

В среду, 17 апреля, как говорится в письме Джонсона, будет обнародовано содержание законопроектов, входящих в спикерскую инициативу.

Если законопроекты Джонсона получат необходимую поддержку в Палате представителей, их передадут на рассмотрение Сената. Когда на заседание сможет собраться Сенат, пока неизвестно, но, согласно его расписанию, у сенаторов будет перерыв с 22 по 26 апреля. А значит, голосование может состояться либо до понедельника, либо после возвращения сенаторов с перерыва.

Что предлагает Джонсон

В понедельник, 15 апреля, стало известно, что спикер Джонсон анонсировал вынесение на рассмотрение Конгресса собственной инициативы по помощи Украине и Израилю, напротив объединенного законопроекта, который еще в феврале одобрил Сенат США.

Ожидалось, что Джонсон предложит четыре отдельных законопроекта - по Украине, Израилю, Тайваню, а также по вопросам национальной безопасности США. Последний из них, вероятно, будет предусматривать запрещение TikTok, положения об использовании конфискованных активов РФ для помощи Украине, акт ленд-лиза для военной помощи, а также кредиты для гуманитарной помощи.

Сначала также была информация, что инициатива Джонсона не будет касаться вопроса границы США с Мексикой, из-за которого рассмотрение помощи Украине в Конгрессе оказалось в тупике. Но сегодня в письме к конгрессменам Джонсон анонсировал отдельный законопроект по усилению американской границы.

Будет ли поддержка в Конгрессе

Еще вчера, 16 апреля, в Демократической партии и Белом доме выступили с положительными сигналами по инициативе спикера Джонсона. Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что "на первый взгляд" инициатива спикера отвечает взглядам администрации президента США.

Лидеры демократов в Палате представителей также допускали поддержку инициативы Джонсона, но при условии, что в его законопроекты войдут основные положения из документа, который ранее одобрил Сенат.

В то же время, критически к инициативе Джонсона были настроены его коллеги-республиканцы из крыла так называемых "трампистов". Но вынесение на рассмотрение Конгресса и вопроса американской границы может помочь Джонсону получить и поддержку "трампистов", а также избежать угрозы отставки.