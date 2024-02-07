Допомога Україні та Ізраїлю від США без кордону: Джонсон висловився про пропозицію сенаторів

"Побачимо, що зробить Сенат. Ми дозволяємо процесу йти своєю чергою і розбиратимемося у міру надходження. Я дуже чітко дав зрозуміти, що потрібно розглядати ці питання по суті", - заявив Джонсон.

Він додав, що відколи Палата представників підтримала надання допомоги Ізраїлю в рамках окремого пакету, напруженість загострилася. На його думку, ініціативу треба схвалити й у Сенаті.

"Ми чекаємо на дії Сенату, і це іноді розчаровує, але такий хід процесу", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. Зокрема, у Білому домі хотіли направити понад 60 млрд доларів на фінансування нової допомоги Україні.

Але республіканці відмовилися підтримувати ініціативу, оскільки, на їхню думку, в пакеті немає потрібних заходів для захисту американських кордонів.

Після цього члени Республіканської та Демократичної партій розпочали переговори для того, щоб знайти компроміс та прийняти весь пакет з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансуванням захисту кордонів. Але сторони так і не дійшли згоди.

Учора республіканці в Сенаті заявили, що допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню потрібно голосувати окремо від захисту кордонів.

Також сьогодні, 7 лютого, ЗМІ писали про те, що лідер демократів у Сенаті Чак Шумер внесе відповідну ініціативу на розгляд сенаторів.