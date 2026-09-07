Допомога Україні стала цільовою: Гетьманчук розповіла про нову систему підтримки НАТО

Партнери України поступово відмовляються від практики передачі того озброєння, яке є, і переходять до фінансування конкретних потреб.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила голова Місії України при НАТО Олена Гетьманчук.

За словами Гетьманчук, головною зміною стало те, що партнери тепер мають спрямовувати кошти насамперед на ті напрямки, які Україна визначає як пріоритетні.

Йдеться про три незмінні напрямки, на які Київ пропонує спрямовувати близько 80% усіх внесків.

У цьому конкретні потреби усередині цих напрямів можуть змінюватися залежно від ситуації фронті та характеру загроз.

"Перший ключовий момент: відбувся перехід від моделі, коли нам передавали все, що є в наявності, а в окремих випадках, як ми чудово знаємо, це навіть зводилося до передачі того, що вимагало суттєвого відновлення. Сьогодні ця модель базується на тому, щоб партнери фінансували те, що Україні справді потрібно. Йдеться про цільові фінансові внески на наші пріорії".

Від загального до пріоритетного

Дипломат зазначила, що для НАТО важлива послідовність та передбачуваність українських запитів. За її словами, попри зміну трьох міністрів оборони за останній рік певні Києвом пріоритети зберігалися.

Це дозволяє партнерам краще розуміти, на які напрями слід розраховувати під час планування підтримки.

Ще однією зміною Гетьманчук назвала принцип пріорітизації. Україна тепер говорить союзникам не лише про необхідне озброєння, а й про те, яка допомога їй не потрібна.

За її словами, це дозволяє ефективніше використовувати кошти країн НАТО та спрямовувати їх на завдання, які здатні безпосередньо впливати на оборону України.

Крім того, Київ розробляє проміжні пріоритети перед засіданнями UDCG із зазначенням конкретних сум. Це має дозволити точніше формувати фінансування під актуальні потреби.

Паралельно всі основні формати координації оборонної допомоги об'єднувалися в єдину систему, що працює на основі загального переліку потреб України.