Бербок про цілі Росії: Якщо Україна впаде, Молдова буде наступною

"Усе, що ми робимо для підтримки України, також означає сприяння стабілізації щодо Молдови. Зрозуміло, що найбільше людей тут турбує те, що якщо Україна впаде, то наступною країною на черзі буде Молдова", - підкреслила вона.

Бербок виступила на зустрічі в Кишиневі в рамках Платформи партнерства Молдови, куди також приїхали міністри закордонних справ Франції, Румунії, Польщі, Нідерландів і Литви. Платформа була створена Німеччиною 2022 року для зміцнення економіки Молдови та захисту її від російської дезінформації.

Президентка Молдови Майя Санду підкреслила, що війна в Україні завдає серйозної шкоди молдовській економіці і ускладнює розвиток країни.

"Невизначеність, викликана війною, продовжує серйозно перешкоджати нашому економічному розвитку і буде перешкоджати йому доти, доки триває війна", - заявила вона.

У рамках Платформи Молдові було надано понад 300 мільйонів євро в кредитах і 80 мільйонів євро у вигляді грантів для підтримки економіки.

Союзники також підтвердили свою підтримку зусиль Молдови щодо вступу до Європейського Союзу. Франція, Німеччина і Польща заявили про свою готовність сприяти зміцненню оборони країни як на двосторонній основі, так і в рамках партнерства з ЄС.