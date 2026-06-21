Міжнародна допомога переселенцям в Україні скоротилася удвічі

Посилення позицій України на фронті не полегшило гуманітарну кризу для мільйонів переміщених. Скорочення допомоги з боку США вдвічі зменшило бюджет Міжнародного комітету порятунку в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент IRC Девід Мілібенд заявив про це під час візиту до України у Всесвітній день біженців.

За його словами, бюджет IRC в Україні скоротився з 40 млн доларів минулого року до 20 млн у 2027 році – через скорочення іноземної допомоги адміністрацією Трампа та ліквідацію USAID.

"Це здається особливо важливим у той час, коли існує нове відчуття іншого геополітичного наративу – визнати жорстокість і напругу, з якими стикаються мільйони українців", – сказав Мілібенд.

10 мільйонів переміщених

За підрахунками ООН, приблизно 118 млн людей у світі є переміщеними. На Україну припадає близько 10 млн, з них майже 4 млн – внутрішньо переміщені особи.

Мілібенд назвав ситуацію "новим світовим безладом" – наслідком понад 60 воєн, хвороб та стихійних лих. "Потрясінь більше, а амортизаторів менше. І гроші – один із амортизаторів", – підкреслив він.

Психічне здоров'я

За словами глави IRC, одним із найменш обговорюваних наслідків війни є вплив на психічне здоров'я населення після понад чотирьох років бойових дій.

Мілібенд зазначив, що перенаправлення навіть невеликої частини мільярдів доларів військової підтримки на гуманітарну допомогу та психосоціальну підтримку могло б суттєво зміцнити стійкість суспільства.