Международная помощь переселенцам в Украине сократилась вдвое

Укрепление позиций Украины на фронте не облегчило гуманитарный кризис для миллионов перемещенных лиц. Сокращение помощи со стороны США вдвое уменьшило бюджет Международного комитета спасения в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент IRC Дэвид Милибэнд заявил об этом во время визита в Украину во Всемирный день беженцев.

По его словам, бюджет IRC в Украине сократился с 40 млн долларов в прошлом году до 20 млн в 2027 году - из-за сокращения иностранной помощи администрацией Трампа и ликвидации USAID.

"Это кажется особенно важным в то время, когда возникает новое ощущение иного геополитического нарратива - признать жестокость и напряженность, с которыми сталкиваются миллионы украинцев", - сказал Милибенд.

10 миллионов перемещенных лиц

По подсчетам ООН, примерно 118 млн человек в мире являются перемещенными. На Украину приходится около 10 млн, из них почти 4 млн - внутренне перемещенные лица.

Милибенд назвал ситуацию "новым мировым хаосом" - следствием более 60 войн, болезней и стихийных бедствий. "Потрясений больше, а амортизаторов меньше. И деньги - один из таких амортизаторов", - подчеркнул он.

Психическое здоровье

По словам главы IRC, одним из наименее обсуждаемых последствий войны является влияние на психическое здоровье населения после более чем четырех лет боевых действий.

Милибенд отметил, что перенаправление даже небольшой части миллиардов долларов военной поддержки на гуманитарную помощь и психосоциальную поддержку могло бы существенно укрепить устойчивость общества.