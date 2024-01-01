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Допомога Україні і не тільки. Байден назвав головні досягнення США у 2023 році

Вашингтон, Понеділок 01 січня 2024 07:15
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Допомога Україні і не тільки. Байден назвав головні досягнення США у 2023 році Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден опублікував головні досягнення США за 2023 рік. Серед них є допомога Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента США Джо Байдена у соціальній мережі Twitter.

Так допомога Україні перебуває у розділі "Зміцнення демократії всередині країни та за кордоном". У цьому розділі також є захист союзників та партнерів у Ізраїлі, зміцнення наших союзів у всьому світі. Також Байден виступав проти дискримінації. расизму.

Список основних досягнень виглядає так:

  • боротьба з інфляцією та зниження витрат - це дозволило знизити ціни на ліки, та допомогло мільйонам заощадити на медичній страховці;
  • подолання кліматичної кризи - захищено мільйони акрів земель і вод, створено 210 тисяч нових робочих місць з використанням екологічно чистої енергії трохи більше ніж за рік, доопрацьовано правило щодо скорочення забруднення метаном;
  • інвестиції в Америку та створення хороших робочих місць - вкладення у дорогу, мости, високошвидкісний Інтернет, чисту воду, надійний транспорт та залізницю; створено понад 2,5 млн робочих місць (з яких 200 тисяч – у будівництві);
  • захищений доступ до послуг у галузі репродуктивного здоров'я - вжив заходів щодо захисту доступу до невідкладної медичної допомоги, абортів та контрацепції, посилив захист приватного життя пацієнтів та лікарів, захистив у суді можливість жінок отримувати доступ до препаратів для аборту;
  • найбезпечніша Америка від збройного насильства - вперше в історії Америки створено Управління Білого дому щодо запобігання насильству із застосуванням вогнепальної зброї. Оголошено про нові заходи виконавчої влади щодо недопущення влучення зброї до небезпечних рук;
  • найдоступніша вища освіта - запущений найдоступніший план погашення студентських заборгованостей - SAVE Plan. Понад 700 тисяч людей отримали доступ до списання державних позик
  • підтверджені висококваліфіковані судді – затвердили рекордну кількість чорношкірих, іспаномовних та англійських суддів.

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