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Помощь Украине и не только. Байден назвал главные достижения США в 2023 году

Вашингтон, Понедельник 01 января 2024 07:15
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Помощь Украине и не только. Байден назвал главные достижения США в 2023 году Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден опубликовал главные достижения США за 2023 год. Среди них есть помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента США Джо Байдена в социальной сети Twitter.

Так помощь Украине находится в разделе "Укрепление демократии внутри страны и за рубежом". В этом разделе также есть защита союзников и партнеров в Израиле, укрепление наших союзов по всему миру. Также Байден выступал против дискриминации. расизма.

Список основных достижений выглядит так:

  • борьба с инфляцией и снижение затрат - это позволило снизить цены на лекарства, и помогло миллионам сэкономить на медицинской страховке;
  • преодоление климатического кризиса - защищены миллионы акров земель и вод, создано 210 тысяч новых рабочих мест с использованием экологически чистой энергии чуть более чем за год, доработано правило по сокращению загрязнения метаном;
  • инвестиции в Америку и создание хороших рабочих мест - вложения в дорогу, мосты, высокоскоростной Интернет, чистую воду, надежный транспорт и железную дорогу; создано более 2,5 млн рабочих мест (из которых 200 тысяч - в строительстве);
  • защищенный доступ к услугам в области репродуктивного здоровья - принял меры по защите доступа к неотложной медицинской помощи, абортам и контрацепции, усилил защиту частной жизни пациентов и врачей, защитил в суде возможность женщин получать доступ к препаратам для аборта;
  • более безопасная Америка от вооруженного насилия - впервые в истории Америки создано Управление Белого дома по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. Объявлено о новых мерах исполнительной власти по недопущению попадания оружия в опасные руки;
  • более доступное высшее образование - запущен самый доступный план погашения студенческих задолженностей - SAVE Plan. Более 700 тысяч людей получили доступ к списанию государственных займов
  • подтвержденные высококвалифицированные судьи - утвердили рекордное количество чернокожих, испаноязычных и английских судей.

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