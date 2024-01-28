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Допомога цивільним з травмами від війни: хто може отримати

Фото: поранені цивільні українці мають право отримати допомогу від держави (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Цивільні українці, що отримали травми через бойові дії Росії на території України, а також рідні загиблих, мають право отримати допомогу від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського омбудсмена Дмитра Лубінця.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Лубінець зазначив, що надана цивільним допомога можу бути кількох видів. Зокрема:

  • медична,
  • психологічна,
  • професійна,
  • соціальна.

Він зазначає, що законом України "Про протимінну діяльність в Україні" визначено термін "постраждалі від вибухонебезпечних предметів особи". 

Зі слів омбудсмена, під цю категорію потрапляють люди:

  • які зазнали фізичних, психологічних травм чи фінансових втрат від бойових дій,
  • ті, чиї законні права та інтереси були порушені через вибухонебезпечні предмети,
  • члени сімей осіб, які загинули.

Яка допомога в Україні передбачена для постраждалих:

  • одноразова компенсація за шкоду здоров’ю та щорічне оздоровлення;
  • безоплатна психологічна, медико-психологічна реабілітація;
  • постраждалі діти можуть позачергово відвідувати дитячі садки;
  • державна соціальна допомога у підвищеному розмірі, що, призначена дітям з інвалідністю до 18 років.

Омбудсмен додає, що одноразова виплата призначається та виплачується постраждалій особі в розмірах, які залежать від групи інвалідності, яку їй встановлять.

Нагадаємо, ми повідомляли, як військовому пройти безоплатне лікування за кордоном.

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