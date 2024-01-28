Допомога цивільним з травмами від війни: хто може отримати

Цивільні українці, що отримали травми через бойові дії Росії на території України, а також рідні загиблих, мають право отримати допомогу від держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського омбудсмена Дмитра Лубінця.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Лубінець зазначив, що надана цивільним допомога можу бути кількох видів. Зокрема:
Він зазначає, що законом України "Про протимінну діяльність в Україні" визначено термін "постраждалі від вибухонебезпечних предметів особи".
Зі слів омбудсмена, під цю категорію потрапляють люди:
Яка допомога в Україні передбачена для постраждалих:
Омбудсмен додає, що одноразова виплата призначається та виплачується постраждалій особі в розмірах, які залежать від групи інвалідності, яку їй встановлять.
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