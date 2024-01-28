Допомога цивільним з травмами від війни: хто може отримати

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Лубінець зазначив, що надана цивільним допомога можу бути кількох видів. Зокрема:

медична,

психологічна,

професійна,

соціальна.

Він зазначає, що законом України "Про протимінну діяльність в Україні" визначено термін "постраждалі від вибухонебезпечних предметів особи".

Зі слів омбудсмена, під цю категорію потрапляють люди:

які зазнали фізичних, психологічних травм чи фінансових втрат від бойових дій,

ті, чиї законні права та інтереси були порушені через вибухонебезпечні предмети,

члени сімей осіб, які загинули.

Яка допомога в Україні передбачена для постраждалих:

одноразова компенсація за шкоду здоров’ю та щорічне оздоровлення;

безоплатна психологічна, медико-психологічна реабілітація;

постраждалі діти можуть позачергово відвідувати дитячі садки;

державна соціальна допомога у підвищеному розмірі, що, призначена дітям з інвалідністю до 18 років.

Омбудсмен додає, що одноразова виплата призначається та виплачується постраждалій особі в розмірах, які залежать від групи інвалідності, яку їй встановлять.

Нагадаємо, ми повідомляли, як військовому пройти безоплатне лікування за кордоном.

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