Помощь гражданским с травмами от войны: кто может получить

Гражданские украинцы, получившие травмы из-за боевых действий России на территории Украины, а также родные погибших, имеют право получить помощь от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Лубинец отметил, что предоставленная гражданским помощь могу быть нескольких видов. В частности:
Он отмечает, что законом Украины "О противоминной деятельности в Украине" определен термин "пострадавшие от взрывоопасных предметов лица".
По словам омбудсмена, под эту категорию попадают люди:
Какая помощь в Украине предусмотрена для пострадавших:
Омбудсмен добавляет, что единовременная выплата назначается и выплачивается пострадавшему лицу в размерах, зависящих от группы инвалидности, которую ему установят.
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