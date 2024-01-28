Помощь гражданским с травмами от войны: кто может получить

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Лубинец отметил, что предоставленная гражданским помощь могу быть нескольких видов. В частности:

медицинская,

психологическая,

профессиональная,

социальная.

Он отмечает, что законом Украины "О противоминной деятельности в Украине" определен термин "пострадавшие от взрывоопасных предметов лица".

По словам омбудсмена, под эту категорию попадают люди:

которые получили физические, психологические травмы или финансовые потери от боевых действий,

те, чьи законные права и интересы были нарушены из-за взрывоопасных предметов,

члены семей лиц, которые погибли.

Какая помощь в Украине предусмотрена для пострадавших:

единовременная компенсация за вред здоровью и ежегодное оздоровление;

безвозмездная психологическая, медико-психологическая реабилитация;

пострадавшие дети могут вне очереди посещать детские сады;

государственная социальная помощь в повышенном размере, предназначенная детям с инвалидностью до 18 лет.

Омбудсмен добавляет, что единовременная выплата назначается и выплачивается пострадавшему лицу в размерах, зависящих от группы инвалидности, которую ему установят.

Напомним, мы сообщали, как военному пройти бесплатное лечение за границей.

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