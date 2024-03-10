Допомога при стресі: українцям дали поради, що робити у перші хвилини

Так, якщо саме в цю мить психолога поруч немає, то стануть у пригоді поради від фахівців Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?". А саме:



1. Проведіть людину до безпечного тихого місця, де вона зможе відпочити. Допоможіть зручно сісти, за потреби зніміть її взуття.



2. Більше розмовляйте з людиною, ставте їй прості запитання. До прикладу, "Як тебе звуть?", "Хочеш пити, їсти?". Запитуйте також про те, що вона відчуває.



3. Залучайте її до спільних дій. Ви можете разом прогулятися, випити чаю тощо.



4. За можливості обмежте кількість людей навколо.



5. Підтримуйте людину на вербальному і тілесному рівнях. Попросіть дозволу й візьміть її за руку.



6. Дайте людині можливість виплакатися і виговоритися. Не варто ставити зайві запитання, казати, що розумієте її, чи давати поради.



7. Загалом намагайтеся створити максимально спокійну атмосферу. Спробуйте "розрядити" обстановку жартами.



8. Говоріть із людиною короткими фразами, впевненим спонукальним тоном ("Випий води", "Умийся" тощо).



9. Коли людині стане краще, налийте їй теплого чаю або запропонуйте поспати. Спостерігайте за її станом, не варто залишати її саму.

Стрес через війну

Для того, щоб бути в ресурсі, незважаючи на тягар війни та постійний стрес, потрібно відпочивати. У цьому допоможуть звичайний душ і навіть вечірки та ресторани, якщо вони допомагають заповнити втрачені сили.

Військовий психолог, зокрема, радить намагатися лягати спати, прокидатися, їсти в той самий час, за годину до сну та після не користуватися мобільними телефонами. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.