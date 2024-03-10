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Помощь при стрессе: украинцам дали советы, что делать в первые минуты

Фото: украинцам дали советы, что делать в первые минуты стресса (freepik com)
Автор: Наталия Гурковская

Понятно, что первую психологическую помощь должен оказывать специалист. Но в первые минуты после стресса могут пригодиться несколько важных советов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Так, если именно в этот момент психолога рядом нет, то пригодятся советы от специалистов Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?". А именно:

1. Проведите человека в безопасное тихое место, где он сможет отдохнуть. Помогите удобно сесть, при необходимости снимите его обувь.

2. Больше разговаривайте с человеком, задавайте ему простые вопросы. К примеру, "Как тебя зовут?", "Хочешь пить, есть?". Спрашивайте также, что он чувствует.

3. Вовлекайте его в совместные действия. Вы можете вместе прогуляться, выпить чаю и т.д.

4. По возможности ограничьте количество людей вокруг.

5. Поддерживайте человека на вербальном и телесном уровнях. Попросите разрешения и возьмите его за руку.

6. Дайте человеку возможность выплакаться и выговориться. Не стоит задавать лишние вопросы, говорить, что понимаете ее или давать советы.

7. В общем, старайтесь создать максимально спокойную атмосферу. Попробуйте "разрядить" обстановку шутками.

8. Говорите с человеком короткими фразами, уверенным побудительным тоном ("Выпей воды", "Умойся" и т.д.).

9. Когда человеку станет лучше, налейте ему теплого чая или предложите поспать. Наблюдайте за его состоянием, не стоит оставлять его самого.

Стресс из-за войны

Для того, чтобы быть в ресурсе, несмотря на тяготы войны и постоянный стресс, нужно отдыхать. В этом помогут обычный душ и даже вечеринки и рестораны, если они помогают восполнить утраченные силы.

Военный психолог, в частности, советует пытаться ложиться спать, просыпаться, есть в одно и то же время, за час до сна и после не пользоваться мобильными телефонами. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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