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Допомога США Україні забезпечує європейський мирний лад, - Бербок

Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Анналена Бербок назвала вирішальним проривом голосування Палати представників США за виділення мільярдів на нову військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Це не тільки хороший і важливий момент для України, а й важливий момент для забезпечення європейського мирного порядку", - заявила вона. 

Політикиня зазначила, що нарешті досягнуто ситуації, в якій "серця двох найголовніших прихильників України, європейців і американців, знову б'ються в одному ритмі". 

Бербок зазначила, що це важливо, тому що російський диктатор Володимир Путін нині використовує всі доступні засоби, щоб знищити Україну та атакувати європейський мирний порядок.

У зв'язку з масованими атаками російських безпілотників, ракет і бомб на Україну Бербок також знову виступив за ініціативу Німеччини щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони.

"Ми з німецького боку терміново закликаємо всіх ще раз поглянути на свої запаси і подивитися, як можна розширити підтримку ППО, - сказала вона. 

Міністр підкреслила, що Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру України, яка потрібна їй для виживання.

"Саме ці місця потребують особливого захисту", - заявила Бербок. 
 

Допомога Україні від США

Палата представників США схвалила законопроект про виділення Україні допомоги в розмірі 60,84 млрд доларів. Зокрема, 23,2 млрд доларів залишаться в США і будуть витрачені на поповнення американських запасів, 13,8 млрд - підуть на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України.

При цьому 11,3 млрд доларів - на поточні військові операції США в Європі.

Законопроєкт зараз перебуває на розгляді в Сенаті США, де йому необхідно отримати схвалення двох третин голосів. Очікується, що після схвалення Сенатом законопроєкт буде підписано президентом США Джо Байденом.

За повідомленнями західних ЗМІ, першу партію допомоги Україні буде відправлено протягом кількох днів після підписання законопроекту.

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