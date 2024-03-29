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Допомога США Україні є вкрай важливою для стримування Китаю, - глава МЗС Тайваню

Фото: міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Припинення поставок американської зброї в Україну підштовхне Китай до агресії проти Тайваню і підігріє пропаганду Пекіна про те, що Сполучені Штати - ненадійний партнер.

Про це заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Коли нас запитують, чи нормально для Сполучених Штатів відмовитися від України, ми відповідаємо заперечно, тому що світ влаштований не чорно-білим чином, або якщо ви дивитесь тільки на один театр за раз. Світ взаємопов'язаний", - заявив він. 

За його словами, Китай сприйме відступ США від України як доказ того, що в разі продовження його тиску на Тайвань, США та їхні союзники поступляться і тут.

"Китайські чиновники думають так: "Добре, оскільки Росія змогла це зробити, ми також зможемо це зробити". Тому рішучість Сполучених Штатів у наданні підтримки країнам, які потерпають від авторитарної агресії, дуже важлива", - підкреслив Ву.

Водночас дипломат наголосив, що якщо Росія зможе окупувати більшу частину України і заявити про свою перемогу, то "це розглядатиметься як перемога авторитарних держав, тому що Росія, Китай, Північна Корея та Іран тепер пов'язані одна з одною".

 

Питання допомоги Україні від США

Раніше повідомлялося, що Конгрес США вже кілька місяців не може надати нового фінансування допомоги Україні.

Законопроект про 60 млрд доларів на військову та фінансову допомогу Україні нещодавно пройшов Сенат. Але його відмовляється розглядати Палата представників.

Спікер Палати Майк Джонсон обіцяв, що питання допомоги Україні в Конгресі візьмуться одразу після голосування за бюджет.

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