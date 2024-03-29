Допомога США Україні є вкрай важливою для стримування Китаю, - глава МЗС Тайваню

Припинення поставок американської зброї в Україну підштовхне Китай до агресії проти Тайваню і підігріє пропаганду Пекіна про те, що Сполучені Штати - ненадійний партнер.

Про це заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Коли нас запитують, чи нормально для Сполучених Штатів відмовитися від України, ми відповідаємо заперечно, тому що світ влаштований не чорно-білим чином, або якщо ви дивитесь тільки на один театр за раз. Світ взаємопов'язаний", - заявив він.

За його словами, Китай сприйме відступ США від України як доказ того, що в разі продовження його тиску на Тайвань, США та їхні союзники поступляться і тут.

"Китайські чиновники думають так: "Добре, оскільки Росія змогла це зробити, ми також зможемо це зробити". Тому рішучість Сполучених Штатів у наданні підтримки країнам, які потерпають від авторитарної агресії, дуже важлива", - підкреслив Ву.

Водночас дипломат наголосив, що якщо Росія зможе окупувати більшу частину України і заявити про свою перемогу, то "це розглядатиметься як перемога авторитарних держав, тому що Росія, Китай, Північна Корея та Іран тепер пов'язані одна з одною".