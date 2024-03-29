Помощь США Украине крайне важна для сдерживания Китая, - глава МИД Тайваня

Прекращение поставок американского оружия в Украину подтолкнет Китай к агрессии против Тайваня и подогреет пропаганду Пекина о том, что Соединенные Штаты - ненадежный партнер.

Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Когда нас спрашивают, нормально ли для Соединенных Штатов отказаться от Украины, мы отвечаем отрицательно, потому что мир устроен не черно-белым образом, или если вы смотрите только на один театр за раз. Мир взаимосвязан", - заявил он.

По его словам, Китай воспримет отступление США от Украины в качестве доказательства того, что в случае продолжения его давления на Тайвань, США и их союзники уступят и здесь.

"Китайские чиновники думают так: "Хорошо, поскольку Россия смогла это сделать, мы также сможем это сделать". Поэтому решительность Соединенных Штатов в оказании поддержки странам, страдающим авторитарной агрессией, очень важна", - подчеркнул Ву.

При этом дипломат подчеркнул, что если Россия сможет оккупировать большую часть Украины и заявить о своей победе, то "это будет рассматриваться как победа авторитарных государств, потому что Россия, Китай, Северная Корея и Иран теперь связаны друг с другом".