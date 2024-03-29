ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Помощь США Украине крайне важна для сдерживания Китая, - глава МИД Тайваня

Пятница 29 марта 2024 14:54
UA EN RU
Помощь США Украине крайне важна для сдерживания Китая, - глава МИД Тайваня Фото: министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Прекращение поставок американского оружия в Украину подтолкнет Китай к агрессии против Тайваня и подогреет пропаганду Пекина о том, что Соединенные Штаты - ненадежный партнер.

Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Когда нас спрашивают, нормально ли для Соединенных Штатов отказаться от Украины, мы отвечаем отрицательно, потому что мир устроен не черно-белым образом, или если вы смотрите только на один театр за раз. Мир взаимосвязан", - заявил он.

По его словам, Китай воспримет отступление США от Украины в качестве доказательства того, что в случае продолжения его давления на Тайвань, США и их союзники уступят и здесь.

"Китайские чиновники думают так: "Хорошо, поскольку Россия смогла это сделать, мы также сможем это сделать". Поэтому решительность Соединенных Штатов в оказании поддержки странам, страдающим авторитарной агрессией, очень важна", - подчеркнул Ву.

При этом дипломат подчеркнул, что если Россия сможет оккупировать большую часть Украины и заявить о своей победе, то "это будет рассматриваться как победа авторитарных государств, потому что Россия, Китай, Северная Корея и Иран теперь связаны друг с другом".

Вопрос о помощи Украине от США

Ранее сообщалось, что Конгресс США уже несколько месяцев не может предоставить новое финансирование помощи Украине.

Законопроект о 60 млрд долларов на военную и финансовую помощь Украине недавно прошел Сенат. Но его отказывается рассматривать Палата представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон обещал, что вопросы помощи Украине в Конгрессе возьмутся сразу после голосования за бюджет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайвань Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Китай Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Целями атаки России этой ночью были Каневская и Днестровская ГЭС, - Зеленский
Целями атаки России этой ночью были Каневская и Днестровская ГЭС, - Зеленский
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России