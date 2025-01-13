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Українці можуть змінювати отримувача пільги на оплату комуналки: чому це важливо

Фото: Пільги на оплату комунальних послуг (if.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні змінили правила надання пільг. Зміни стосуються випадків, коли людина, на яку були оформлені пільги потрапила в полон або зникла безвісти. Тепер пільги зможуть отримувати родичі таких людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду України (ПФУ).

13 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України затвердив зміни до порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (постанова № 1420). Нововведення стосуються випадків, коли пільговик, внесений до Реєстру осіб, які мають право на пільги, потрапив у полон держави-агресора або зник безвісти за особливих обставин. 

Згідно з ухваленими змінами, пільги можуть отримувати члени сім’ї пільговика, які фактично проживають за адресою, де надаються пільги. Для цього необхідно подати: 

  • заяву у довільній формі,
  • витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. 

Документи можна подати через: 

  • сервісні центри Пенсійного фонду України,
  • органи місцевого самоврядування або ЦНАП, 
  • вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України,
  • поштове відправлення до органу Пенсійного фонду. 

Перерахування коштів здійснюється з місяця, наступного за місяцем звернення, на банківський рахунок члена сім’ї пільговика. Детальні правила надання пільг визначено Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373.

Нагадаємо, в Україні окремі категорії громадян можуть отримати пільги на оплату комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу. Розмір знижки залежить від статусу: учасники бойових дій отримують 75% знижки, учасники війни – 50%, особи з інвалідністю внаслідок війни – 100%, члени сімей загиблих – 50%. Пільги поширюються на оплату газу, електроенергії, гарячої води, опалення, водопостачання, вивезення сміття та управління багатоквартирним будинком.

Також РБК-Україна розповідало, чи можуть в Україні списати борги за житлово-комунальні послуги.

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