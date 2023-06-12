Допомога постраждалим від повені у Херсонській області: збір єврейської громади України

Допомогти волонтерській ініціативі можна донатами на фандрайзинговій платформі Charidy.com за посиланням.

З перших днів після підриву росіянами Каховської ГЕС Моше Асман із групою волонтерів перебував у Херсоні та області, допомагаючи з евакуацією населення та забезпеченням людей продуктами, водою, ліками та іншими необхідними товарами.

Під час евакуації мешканців підтоплених населених пунктів головний рабин разом із супроводжуючими потрапив під ворожий обстріл.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про єврейське поселення під Києвом Анатевка, яке з початку війни перетворилося на гуманітарний хаб. Тут приймають переселенців із регіонів, що постраждали від війни.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня. Через це у Херсонській та Миколаївській областях затопило десятки населених пунктів.

Затоплення призвело до трагічних наслідків. Так, у Херсонській області загинуло 8 людей, ще 42 особи вважаються безвісти зниклими. А у Миколаївській області відомо про загибель двох мешканців.

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