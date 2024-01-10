Допомога переселенцям. Кабмін доручив областям провести аудит приміщень для проживання ВПО

"Продовження системної підтримки ВПО обговорили з народними депутатами на нараді в Уряді за участі Віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук, Міністерства відновлення", - заявив Шмигаль.

Він нагадав, що з 1 січня для тих, хто втратив домівки, завдяки сертифікатам за програмою "єВідновлення" з’явилася можливість отримати нове житло.

"Продовжують працювати й інші ініціативи, які Уряд впроваджував від початку повномасштабного вторгнення, зокрема, грошові виплати для вимушених переселенців", - підкреслив він.

Він також повідомив, що дав завдання профільним міністерствам опрацювати питання фінансової підтримки ВПО у цьому році.

"Також обласні військові адміністрації й Фонд держмайна повинні провести аудит приміщень, які можуть використовувати для тимчасового проживання переселенців. Інформація про наявне житло для ВПО має бути доступною та постійно оновлюватися. Це так само в зоні відповідальності ОВА", - повідомив прем'єр.

Нагадаємо, днями Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання ВПО.

Також ми повідомляли, що переселенці можуть звернутися за безкоштовною медичною допомогою до будь-якої лікарні в Україні.

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