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Помощь переселенцам. Кабмин поручил областям провести аудит помещений для проживания ВПЛ

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Правительство обсудило продолжение системной поддержки внутрипереселенным лицам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Продолжение системной поддержки ВПЛ обсудили с народными депутатами на совещании в Правительстве с участием Вице-премьер-министра Ирины Верещук, Министерства восстановления", - заявил Шмыгаль.

Он напомнил, что с 1 января для тех, кто потерял дома, благодаря сертификатам по программе "еВідновлення" появилась возможность получить новое жилье. 

"Продолжают работать и другие инициативы, которые Правительство внедряло с начала полномасштабного вторжения, в частности, денежные выплаты для вынужденных переселенцев", - подчеркнул он.

Он также сообщил, что дал задание профильным министерствам проработать вопрос финансовой поддержки ВПЛ в этом году.

"Также областные военные администрации и Фонд госимущества должны провести аудит помещений, которые могут использовать для временного проживания переселенцев. Информация об имеющемся жилье для ВПЛ должна быть доступной и постоянно обновляться. Это так же в зоне ответственности ОВА", - сообщил премьер.

Напомним, на днях Кабинет министров Украины внес изменения в порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания ВПЛ.

Также мы сообщали, что переселенцы могут обратиться за бесплатной медицинской помощью в любую больницу в Украине.

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