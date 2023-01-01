Допомога переселенцям у 2023 році: виплати продовжаться, але будуть перевірки

Як зазначили у прес-службі, для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не потрібно підтверджувати матеріальний стан, оскільки допомога на проживання не залежить від отриманого прибутку та безстрокова.

Відповідно до порядку надання допомоги на проживання ВПО виплати - це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати його припинення. Тому допомога має й надалі виплачуватись, наголосили у Мінреінтеграції.

Перевірки переселенців

Восени в Україні розпочалися перевірки внутрішньо переміщених осіб, за результатами яких людей можуть позбавляти виплат.

Як зазначили в Мінсоцполітики, людина, яка повернулася додому, у своє постійне місце проживання перестає бути переселенцем. Тому його мають позбавити виплат, призначених саме для ВПО.

За даними міністерства, велика кількість людей після повернення додому не знімається з реєстрації, тому було ухвалено рішення перевіряти ВПО за списками.

Так, людині, яка зареєструвалася як ВПО, прийде повідомлення з проханням з'явитися в управлінні соцзахисту та підтвердити своє перебування. Якщо людина не з'являється протягом десяти днів, виплати припиняються.

Реформа системи соціального захисту населення

Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася провести реформу систему соціального захисту населення. Структурний маяк Моніторингової програми буде виконано до кінця січня 2023 року.

Як зазначається у документі, війна призвела до появи нових вразливих груп населення (наприклад, ВПО, ветеранів війни), чиї потреби мають бути враховані у майбутніх реформах системи соціального захисту.

"З огляду на це ми підготуємо концептуальну записку, де викладемо наше бачення підходів до реформування системи соціального захисту для забезпечення адресної, достатньої та ефективної соціальної допомоги населенню з урахуванням потреб цих нових категорій", - йдеться у Меморандумі.