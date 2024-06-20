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Допомога пенсіонерам від ООН: хто має право на доплату

Фото: Пенсіонери мають право на доплати від ООН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Програма Всесвітньої продовольчої програми ООН додаткової грошової допомоги для пенсіонерів продовжує діяти у червні 2024 року. Виплати можуть отримати люди з прифронтових областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними прес-служби, перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до ПФУ.

Кому надається допомога

Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проекту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

  • отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн;
  • проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій) ;
  • не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

В яких областях виплачується допомога

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих воєнних дій:

  • Дніпропетровської;
  • Донецької;
  • Запорізької;
  • Луганської;
  • Миколаївської;
  • Сумської;
  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Чернігівської областей.

Способи виплати допомоги

Виплата додаткової грошової допомоги проводиться:

  • - для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, - на їх банківські рахунки;
  • - для  пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ "Укрпошта", - з січня 2024 року шляхом виплати  через відділення АТ "Укрпошта".

 

Нагадаємо, програма підтримки пенсіонерів ООН діє в Україні з серпня 2023 року. За даними Мінсоцполітики, 30 серпня 2023 року доплати отримали на картки близько 260 тис. пенсіонерів.

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