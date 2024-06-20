Допомога пенсіонерам від ООН: хто має право на доплату

Програма Всесвітньої продовольчої програми ООН додаткової грошової допомоги для пенсіонерів продовжує діяти у червні 2024 року. Виплати можуть отримати люди з прифронтових областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними прес-служби, перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до ПФУ.
Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проекту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:
Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.
Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих воєнних дій:
Виплата додаткової грошової допомоги проводиться:
Нагадаємо, програма підтримки пенсіонерів ООН діє в Україні з серпня 2023 року. За даними Мінсоцполітики, 30 серпня 2023 року доплати отримали на картки близько 260 тис. пенсіонерів.