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Помощь пенсионерам от ООН: кто имеет право на доплату

Фото: Пенсионеры имеют право на доплаты от ООН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Программа Всемирной продовольственной программы ООН дополнительной помощи для пенсионеров продолжает действовать в июне 2024 года. Выплаты могут получить люди из прифронтовых областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным пресс-службы, перечень получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных ПФУ. Выплата производится без обращения людей в ВВП ООН или в ПФУ.

Кому оказывается помощь

Право на получение дополнительной денежной помощи в рамках реализации проекта имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:

  • получают пенсию в размере менее 3250 грн;
  • проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий);
  • не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на проживание внутренне перемещенным лицам.

Выплата дополнительного пособия прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.

В каких областях выплачивается помощь

Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН производится пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Луганской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской области.

Способы выплаты пособия

Выплата дополнительной денежной помощи производится:

  • - для пенсионеров, получающих пенсии на банковскую карту путем перечисления средств, - на их банковские счета;
  • - для пенсионеров, получающих пенсию через АО "Укрпочта", - с января 2024 путем выплаты через отделение АО "Укрпочта".

 

Напомним, программа поддержки пенсионеров ООН действует в Украине с августа 2023 года. По данным Минсоцполитики, 30 августа 2023 года доплаты получили на карточки около 260 тыс. пенсионеров .

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