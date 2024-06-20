Помощь пенсионерам от ООН: кто имеет право на доплату

Программа Всемирной продовольственной программы ООН дополнительной помощи для пенсионеров продолжает действовать в июне 2024 года. Выплаты могут получить люди из прифронтовых областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным пресс-службы, перечень получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных ПФУ. Выплата производится без обращения людей в ВВП ООН или в ПФУ.
Право на получение дополнительной денежной помощи в рамках реализации проекта имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:
Выплата дополнительного пособия прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.
Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН производится пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий:
Выплата дополнительной денежной помощи производится:
Напомним, программа поддержки пенсионеров ООН действует в Украине с августа 2023 года. По данным Минсоцполитики, 30 августа 2023 года доплаты получили на карточки около 260 тыс. пенсионеров .