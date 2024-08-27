Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною: який розмір у 2024 році

В Україні особи, які доглядають за хворою дитиною мають право на виплату грошової допомоги від держави.
Детально про те, яка допомога надається, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: портал "Дія", сайт Кабінету міністрів.
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На отримання допомоги має право один з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікун, піклувальник, який доглядає за дитиною, у якої діагностовано:
Для того, щоб отримати допомогу, необідно звернутись до органу соціального захисту населення за місцем проживання.
Необхідні документи:
Допомогу можуть оформити сім'ї, які не отримують допомогу по інвалідності дитини.
Допомога призначається на кожні шість місяці у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:
В Україні також діє послуга "муніципальна няня". Це можливість для батьків найняти няню для догляду за дитиною до трьох років та отримати відшкодування за її послуги від держави.
Такою послугою можуть скористатись батьки або опікуни дітей до трьох років, які виходять на роботу та уклали офіційну угоду з муніципальною нянею.
У 2024 році компенсація послуги виплачується щомісячно в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років. У 2020 році - це 1779 грн. Компенсацію можна отримати за кожну дитину, яку доглядає няня.
Про те, як виїхати за кордон з дитиною, та хто може це зробити, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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