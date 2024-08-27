Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною: який розмір у 2024 році

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Хто має право на допомогу

На отримання допомоги має право один з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікун, піклувальник, який доглядає за дитиною, у якої діагностовано:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологічні, онкогематологічні захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

тяжку травму, є потреба у трансплантації органа або паліативній допомозі.

Як отримати допомогу

Для того, щоб отримати допомогу, необідно звернутись до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Необхідні документи:

паспорт чи документ, який посвідчує особу, яка доглядає за хворою дитиною;

свідоцтво про народження;

довідка про захворювання дитини, видана лікарсько-консультативною комісією медичного закладу.

Допомогу можуть оформити сім'ї, які не отримують допомогу по інвалідності дитини.

Який розмір допомоги

Допомога призначається на кожні шість місяці у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

з 1 січня 2020 року - 1638 гривень;

з 1 липня - 1712 гривень;

з 1 грудня - 1769 гривень.

Послуга "муніципальна няня"

В Україні також діє послуга "муніципальна няня". Це можливість для батьків найняти няню для догляду за дитиною до трьох років та отримати відшкодування за її послуги від держави.

Такою послугою можуть скористатись батьки або опікуни дітей до трьох років, які виходять на роботу та уклали офіційну угоду з муніципальною нянею.

У 2024 році компенсація послуги виплачується щомісячно в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років. У 2020 році - це 1779 грн. Компенсацію можна отримати за кожну дитину, яку доглядає няня.

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