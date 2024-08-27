Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком: какой размер в 2024 году

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Кто имеет право на помощь

На получение помощи имеет право один из родителей, усыновителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, опекун, попечитель, ухаживающий за ребенком, у которого диагностирован:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы;

тяжелые врожденные пороки развития;

редкие орфанные заболевания;

онкологические, онкогематологические заболевания;

детский церебральный паралич;

тяжелые психические расстройства;

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);

острые или хронические заболевания почек IV степени;

тяжелую травму, есть потребность в трансплантации органа или паллиативной помощи.

Как получить помощь

Для того чтобы получить помощь, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства.

Необходимые документы:

паспорт или документ, удостоверяющий лицо, ухаживающее за больным ребенком;

свидетельство о рождении;

справка о заболевании ребенка, выданная врачебно-консультативной комиссией медицинского учреждения.

Помощь могут оформить семьи, не получающие пособия по инвалидности ребенка.

Какой размер помощи

Помощь назначается на каждые шесть месяцев в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность:

с 1 января 2020 года – 1638 гривен;

с 1 июля – 1712 гривен;

с 1 декабря – 1769 гривен.

Услуга "муниципальная няня"

В Украине также действует услуга "муниципальная няня". Это возможность для родителей нанять няню по уходу за ребенком до трех лет и получить возмещение за его услуги от государства.

Такой услугой могут воспользоваться родители или опекуны детей до трех лет, которые выходят на работу и заключили официальное соглашение с муниципальной няней.

В 2024 году компенсация услуги выплачивается ежемесячно в размере прожиточного минимума на детей младше шести лет. В 2020 году – это 1779 грн. Компенсацию можно получить за каждого ребенка, за которым ухаживает няня.

О том, как выехать за границу с ребенком и кто может это сделать, можно узнать в материале РБК-Украина.

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