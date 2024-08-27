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Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком: какой размер в 2024 году

Фото: какой размер помощи лицу, ухаживающему за больным ребенком (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине лица, ухаживающие за больным ребенком имеют право на выплату денежной помощи от государства.

Подробно о том, какая помощь оказывается, – читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: портал "Действие", сайт Кабинета министров.

Содержание

Кто имеет право на помощь

На получение помощи имеет право один из родителей, усыновителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, опекун, попечитель, ухаживающий за ребенком, у которого диагностирован:

  • тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
  • тяжелые врожденные пороки развития;
  • редкие орфанные заболевания;
  • онкологические, онкогематологические заболевания;
  • детский церебральный паралич;
  • тяжелые психические расстройства;
  • сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);
  • острые или хронические заболевания почек IV степени;
  • тяжелую травму, есть потребность в трансплантации органа или паллиативной помощи.

Как получить помощь

Для того чтобы получить помощь, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства.

Необходимые документы:

  • паспорт или документ, удостоверяющий лицо, ухаживающее за больным ребенком;
  • свидетельство о рождении;
  • справка о заболевании ребенка, выданная врачебно-консультативной комиссией медицинского учреждения.

Помощь могут оформить семьи, не получающие пособия по инвалидности ребенка.

Какой размер помощи

Помощь назначается на каждые шесть месяцев в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность:

  • с 1 января 2020 года – 1638 гривен;
  • с 1 июля – 1712 гривен;
  • с 1 декабря – 1769 гривен.

Услуга "муниципальная няня"

В Украине также действует услуга "муниципальная няня". Это возможность для родителей нанять няню по уходу за ребенком до трех лет и получить возмещение за его услуги от государства.

Такой услугой могут воспользоваться родители или опекуны детей до трех лет, которые выходят на работу и заключили официальное соглашение с муниципальной няней.

В 2024 году компенсация услуги выплачивается ежемесячно в размере прожиточного минимума на детей младше шести лет. В 2020 году – это 1779 грн. Компенсацию можно получить за каждого ребенка, за которым ухаживает няня.

О том, как выехать за границу с ребенком и кто может это сделать, можно узнать в материале РБК-Украина.

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