Українцям почали виплачувати по 21 000 гривень на купівлю твердого палива: де саме

Кошти виділено для вразливих домогосподарств у прифронтових районах.

Цей транш охопить близько 20 000 домогосподарств, які потребують палива для майбутньої зими.

Наразі допомога вже розподілена у низці територіальних громад наступних областей:

Дніпропетровська область : Покровська, Мирівська, Нікопольська, Червоногригорівська, Марганецька;

: Покровська, Мирівська, Нікопольська, Червоногригорівська, Марганецька; Донецька область : Часовоярська, Святогірська, Торецька, Селидівська;

: Часовоярська, Святогірська, Торецька, Селидівська; Запорізька область : Василівська, Степногірська, Воздвижівська, Оріхівська, Преображенська, Гуляйпільська, Комишуваська, Таврійська;

: Василівська, Степногірська, Воздвижівська, Оріхівська, Преображенська, Гуляйпільська, Комишуваська, Таврійська; Миколаївська область : Куцурубська, Очаківська;

: Куцурубська, Очаківська; Сумська область : Путивльська, Ворожбянська, Буринська, Есманська, Хотінська, Шалигинська, Великописарівська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Новослобідська;

: Путивльська, Ворожбянська, Буринська, Есманська, Хотінська, Шалигинська, Великописарівська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Новослобідська; Харківська область : Борівська, Вовчанська, Куп’янська, Липецька;

: Борівська, Вовчанська, Куп’янська, Липецька; Херсонська область : Херсонська, Дар'ївська, Білозерська, Станіславська, Тягинська;

: Херсонська, Дар'ївська, Білозерська, Станіславська, Тягинська; Чернігівська область: Корюківська, Городнянська.

"Дякую ОВА й органам місцевого самоврядування за оперативне опрацювання та формування списків отримувачів допомоги. Це дасть змогу домогосподарствам, які потребують підтримки, розпочати закупівлю твердого палива вже в листопаді та вчасно підготуватися до зими", - зазначила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

21 серпня 2024 року Міністерство реінтеграції та УВКБ ООН підписали меморандум про підтримку прифронтових громад на зимовий період. Підписи під угодою поставили Ірина Верещук та представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Загальний бюджет програми становить 37 мільйонів доларів і розрахований на підтримку понад 70 000 вразливих домогосподарств, які отримають допомогу для придбання твердого побутового палива.