Українцям почали виплачувати по 21 000 гривень на купівлю твердого палива: де саме

Жителі прифронтових територій України почали отримувати грошову допомогу на придбання твердого палива. Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) розпочало виплату першого траншу в розмірі 21 000 гривень для окремих категорій населення, щоб допомогти підготуватися до зимового періоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Кошти виділено для вразливих домогосподарств у прифронтових районах.
Цей транш охопить близько 20 000 домогосподарств, які потребують палива для майбутньої зими.
Наразі допомога вже розподілена у низці територіальних громад наступних областей:
"Дякую ОВА й органам місцевого самоврядування за оперативне опрацювання та формування списків отримувачів допомоги. Це дасть змогу домогосподарствам, які потребують підтримки, розпочати закупівлю твердого палива вже в листопаді та вчасно підготуватися до зими", - зазначила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
21 серпня 2024 року Міністерство реінтеграції та УВКБ ООН підписали меморандум про підтримку прифронтових громад на зимовий період. Підписи під угодою поставили Ірина Верещук та представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.
Загальний бюджет програми становить 37 мільйонів доларів і розрахований на підтримку понад 70 000 вразливих домогосподарств, які отримають допомогу для придбання твердого побутового палива.
Нагадаємо, що Україна підписала з Агентством ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) меморандум для забезпечення виплат на тверде паливо протягом зимового періоду для обігріву домівок. Кошти отримають 92 тисячі домогосподарств.
Крім того,серед громадян, які подаються на компенсації за програмою "єВідновлення", тільки у 20% є правовстановлюючі документи на житло, що є умовою для подання відповідної заяви.