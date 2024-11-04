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Допомога Ірану перетворила єменських повстанців-хуситів на потужну військову силу, - ООН

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Єменські повстанці-хусіти перетворилися з місцевого збройного угруповання з обмеженими можливостями на потужну військову організацію, яка користується підтримкою Ірану, іракських збройних угруповань, ліванських бойовиків Хезболли та інших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Підтримувані Іраном хусити використали війну Ізраїлю і ХАМАС у Секторі Газа, щоб завоювати популярність у регіоні та за його межами, заявили експерти, які відстежують санкції проти хуситів, у 537-сторінковій доповіді Раді безпеки ООН.

Щоб підтримати ХАМАС хусити нападають на судна у Червоному морі та Аденській затоці, порушуючи правила світового судноплавства у ключовому геополітичному регіоні.

Незважаючи на заяви хуситів про те, що їхніми цілями будуть судна, пов'язані з Ізраїлем, комісія заявила, що її розслідування показали, що повстанці завдають ударів по суднах без розбору.

Аналіз даних Міжнародної морської організації, США та Великобританії показав, що в період з 15 листопада 2023 року по 31 липня 2024 року з районів, контрольованих хуситами, було скоєно не менше 134 нападів на торгові та комерційні судна, а також військові кораблі США та Великобританії у Червоному море і Аденській затоці.

За словами експертів, під час своїх атак хусити використовували нову балістичну ракету "Хатем-2".

Експерти ООН заявили, що єменський конфлікт, що почався як внутрішня боротьба і переріс у регіональне протистояння, "тепер переріс у велику міжнародну кризу".

За оцінками експертів, чисельність бойовиків-хуситів зараз оцінюється у 350 тисяч осіб у порівнянні з 220 тисячами у 2022 році та 30 тисячами у 2015 році.

"Група спостерігає за трансформацією хуситів з локального збройного угруповання з обмеженими можливостями у потужну військову організацію, яка розширює свої оперативні можливості далеко за межі територій, що знаходяться під її контролем", - йдеться у доповіді.

Експерти заявили, що трансформація стала можливою завдяки передачі військової техніки та навчання, проведеного елітними силами Корпусу вартових ісламської революції Ірану, Хезболлою, а також іракськими фахівцями та техніками.

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, Російська Федерація надавала єменським хуситам цільові супутникові дані для наведення ракет і дронів при ударах по кораблях у Червоному морі.

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