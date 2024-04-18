Допомога Харківській області. ОККО передає 70 000 літрів пального для критичної інфраструктури регіону

"Мережа автозаправних комплексів OKKO виділяє 70 тис. літрів пального для області. Пальне передадуть Харківська обласна військова адміністрація. Воно буде спрямоване на підтримку безперебійної роботи генераторів на об'єктах критичної інфраструктури регіону. Щиро дякую OKKO, що так оперативно відгукнулися на заклик підтримати Харків", - зазначила Юлія Свириденко.

Перша віце-премʼєр подякувала бізнесу, який готовий подати руку підтримки, коли це необхідно.

"Росіяни обстрілюють місто й область з усіх можливих типів озброєння. З початку року для ударів по Харківщині застосували понад 300 керованих авіабомб. Люди добами сидять без світла. Бізнес або простоює, або працює на генераторах, купуючи тоннами пальне. Але Харків тримається. Дякую всім небайдужим. Дякую бізнесу, який готовий. Разом ми сильніші", - наголосила вона.

Як відомо, з березня Харківський регіон потерпає від особливо інтенсивних обстрілів ворога та нестачі електроенергії, а значна частина підприємств, що підтримують життєзабезпечення Харківської області змушена перейти на використання генераторів, а це своєю чергою вимагає постійного поповнення запасів пального.

Як повідомлялося, ОККО допомагає пальним найбільш потерпілим внаслідок воєнних дій регіонам.

У 2023 компанія оперативно допомогла пальним на 10 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС у Херсонській області, до того - 200 тисяч літрів пального надала для відновлення інфраструктури Чернігова та низки міст Київської області - Ірпеня, Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Бородянки після деокупації.

Ситуація в Харківській області

Російські війська часто обстрілюють Харківську область, особливо її прикордонні райони від початку масштабного вторгнення Росії до України.

Як розповідав голова ОВА, протягом минулої доби, 14 квітня, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківської області.

У ніч на 14 квітня росіяни вдарили по Харкову "Шахедами". Ціллю окупантів була критична інфраструктура. Повітряні сили ЗСУ зазначали, що вночі росіяни випустили по Харківській області 10 дронів-камікадзе, їх всі збили.

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