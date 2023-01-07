Допомога по догляду. Хто та як може отримати під час війни

У міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, кому під час воєнного стану призначається допомога з догляду за особами, які цього потребують, і як отримати компенсацію від держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Як зазначили в міністерстві, часто особами, які потребують догляду, можуть бути близькі люди або члени сім'ї, а також розповіли про процедуру отримання такої допомоги та кому вона призначається.
Догляд може бути встановлений для :
Умови, за яких повнолітні дієздатні члени сім'ї можуть претендувати на компенсацію по догляду:
У Мінреінтеграції звернули увагу, що спільне проживання осіб підтверджується пропискою чи обстеженням спеціальними службами.
Подати документи для призначення компенсації можна особисто або поштою на адресу:
Рішення про призначення компенсації ухвалюється протягом 10 днів з дня подання заявки.
Нагадаємо, що деяким українцям з дітьми дадуть 6700 гривень на місяць, і у Мінсоцполітики пояснили, хто отримає виплати.
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