Допомога по догляду. Хто та як може отримати під час війни

Як зазначили в міністерстві, часто особами, які потребують догляду, можуть бути близькі люди або члени сім'ї, а також розповіли про процедуру отримання такої допомоги та кому вона призначається.

Догляд може бути встановлений для :

осіб з інвалідністю І групи;

людей похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворих, які можуть самостійно самообслуговуватися;

дітей з інвалідністю;

дітей, які хворі на тяжкі захворювання.

Умови, за яких повнолітні дієздатні члени сім'ї можуть претендувати на компенсацію по догляду:

якщо проживають разом з особою, яка потребує догляду, та мають спільний побут;

здійснюють догляд на непрофесійній основі без підприємницької діяльності;

мають середньомісячний дохід, менший за прожитковий мінімум (з 2023 року - до 2589 гривень).

У Мінреінтеграції звернули увагу, що спільне проживання осіб підтверджується пропискою чи обстеженням спеціальними службами.

Подати документи для призначення компенсації можна особисто або поштою на адресу:

центрів надання адміністративних послуг;

органів соціального захисту населення;

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Рішення про призначення компенсації ухвалюється протягом 10 днів з дня подання заявки.