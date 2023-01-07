Пособие по уходу. Кто и как может получить во время войны

Как отметили в министерстве, часто лицами, нуждающимися в уходе, могут быть близкие люди или члены семьи, а также рассказали о процедуре получения такой помощи и кому она назначается.

Уход может быть установлен для:

лиц с инвалидностью I группы;

пожилых людей с когнитивными нарушениями;

неизлечимо больных, которые не могут самостоятельно самообслуживаться;

детей с инвалидностью;

детей, которые больны тяжелыми заболеваниями.

Условия, при которых совершеннолетние дееспособные члены семьи могут претендовать на компенсацию по уходу:

если проживают вместе с лицом, нуждающимся в уходе, и имеют общий быт;

осуществляют уход на непрофессиональной основе без ведения предпринимательской деятельности;

имеют среднемесячный доход, меньше прожиточного минимума (с 2023 года - до 2589 гривен).

В Минреинтеграции обратили внимание, что совместное проживание лиц подтверждается пропиской или обследованием специальными службами.

Подать документы для назначения компенсации можно лично или по почте по адресу:

центров предоставления административных услуг;

органов социальной защиты населения;

исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.

Решение о назначении компенсации принимается в течение 10 дней со дня подачи заявки.