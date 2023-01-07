Пособие по уходу. Кто и как может получить во время войны

В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, кому во время военного положения назначается помощь по уходу за лицами, которые в этом нуждаются, и как получить компенсацию от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Как отметили в министерстве, часто лицами, нуждающимися в уходе, могут быть близкие люди или члены семьи, а также рассказали о процедуре получения такой помощи и кому она назначается.
Уход может быть установлен для:
Условия, при которых совершеннолетние дееспособные члены семьи могут претендовать на компенсацию по уходу:
В Минреинтеграции обратили внимание, что совместное проживание лиц подтверждается пропиской или обследованием специальными службами.
Подать документы для назначения компенсации можно лично или по почте по адресу:
Решение о назначении компенсации принимается в течение 10 дней со дня подачи заявки.
Напомним, что некоторым украинцам с детьми дадут 6700 гривен в месяц, и в Минсоцполитики объяснили, кто получит выплаты.
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