Допомога на дітей, над якими встановлено опіку: який розмір та як оформити виплату

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Хто має право на виплати

Питання опікуства стало особливо гострим після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Діти, на жаль, втрачають батьків, але жоден заклад не здатен замінити дитині сім'ю, забезпечити тепло і родинний затишок, подарувати дитинство", - зазначають у Мінсоцполітики.

Саме тому, ті громадяни, котрі наважуються стати опікунами, отримують фінансову підтримку від держави. Такі виплати адресовані опікуну, однак їх власником являється дитина.

Гроші від держави можна відкладати на рахунок дитини, поки вона зможе сама ними розпоряджатися. Або використовувати на її потреби. При цьому опікун кожні три місяці має подавати звіт про витрачені суми.

Як оформити допомогу

Для того, щоб отримати допомогу, опікун чи піклувальник повинен подати відповідну заяву до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Також подаються наступні документи:

копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини;

довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник;

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Станом на травень 2024 року в сім'ях опікунів та піклувальників проживає близько 46 тисяч дітей.

Розмір виплат на дітей, які мають опікунів

У 2024 році розмір матеріальної допомоги на дитину збільшився. Це пов'язано з тим, що вона прив'язана до прожиткового мінімуму, який підвищився.

Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку, становить:

на дітей до 6 років – 6 407,5 грн (2,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку);

на дітей до 6 років з інвалідністю – 8 970,5 грн (3,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку);

на дітей від 6 до 18 років – 7 990 грн (2,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку);

дитина з інвалідністю від 6 до 18 років – 11 186 грн (3,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку).

Раніше РБК-Україна розповідало, що сім'ї, які орендують квартири, мають право на отримання житлових субсидій. Вона може призначатися одному з членів домогосподарства, які не зареєстровані в будинку або квартирі, але орендують їх.