Допомога для біженців. У Польщі з’явилася онлайн-платформа для захисту прав українців

У Польщі створили онлайн-платформу для захисту прав українців. Українським шукачам притулку роз’яснюються їхні права та допомагають працевлаштуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Це один із розділів сайту Міжнародного комітету порятунку (IRC). У ньому українським шукачам притулку роз’яснюються їхні права. Зокрема, щоб орієнтуватися на ринку праці та вберегтися від недобросовісних роботодавців.

Також тут можна отримати додаткові відомості або юридичну підтримку від партнерів.



Крім того, надати консультації можуть у Центрах підтримки й інтеграції. Вони розташовані:

м. Познань: вул. Товарова, 35/3A, 61-896. Звернутися можна з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 17:00; e-mail: poznan@fiiw.pl;

м. Катовіце: вул. Хожовська, 6 (перший поверх), 40-101. Працює з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 17:00; e-mail: katowice@fiiw.pl.

Нагадаємо, ми писали, кого з українців стосується зміна умов легального перебування у Польщі.

Ми також повідомляли, що частка українців, які їздять лікуватися додому, суттєво знизилася за останній рік. Основними причинами такого рішення є труднощі та побоювання, пов’язані з війною в Україні, вважають автори дослідження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.