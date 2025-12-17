Допомога "800 плюс" у Польщі: коли подавати заяву у 2026 році та хто може втратити виплати

Коли подавати заяву

Новий розрахунковий період триватиме з 1 червня 2026 року до 31 травня 2027 року. Щоб виплати надходили без перерв, заяву потрібно подати до 31 травня 2026 року.

У ZUS попереджають, що запізнення з поданням документів може призвести до затримки виплат, а у разі подання після 30 червня 2026 року - до втрати виплати за червень. У такому випадку допомогу призначать лише з місяця подання заяви.

Хто має право на "800 плюс"

Допомога надається на кожну дитину до 18 років, яка навчається, незалежно від доходу сім’ї.

Для дітей громадян України діють додаткові умови:

дитина має відвідувати заклад освіти у Польщі;

дані про навчання повинні бути внесені до системи SIO.

Перевірка зайнятості батьків

Із лютого 2026 року ZUS щомісяця перевірятиме, чи працюють батьки, які подали заяву на "800 плюс". Робота має бути:

офіційною;

із зарплатою не нижче 50% мінімальної.

Якщо батьки не працюють, виплату допомоги можуть призупинити.

Як подати заяву

Подати заявку можна виключно онлайн через:

PUE ZUS;

мобільний застосунок mZUS;

портал Emp@tia;

електронний банкінг.

У ZUS радять не відкладати подання заяви, щоб уникнути фінансових пауз у виплатах.