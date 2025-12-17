Допомога "800 плюс" у Польщі: коли подавати заяву у 2026 році та хто може втратити виплати

Допомога "800 плюс" у Польщі не призначається автоматично - для її отримання потрібно подавати заяву на кожен новий розрахунковий період. У 2026 році прийом заяв стартує 1 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на inPoland.net.pl.
Новий розрахунковий період триватиме з 1 червня 2026 року до 31 травня 2027 року. Щоб виплати надходили без перерв, заяву потрібно подати до 31 травня 2026 року.
У ZUS попереджають, що запізнення з поданням документів може призвести до затримки виплат, а у разі подання після 30 червня 2026 року - до втрати виплати за червень. У такому випадку допомогу призначать лише з місяця подання заяви.
Допомога надається на кожну дитину до 18 років, яка навчається, незалежно від доходу сім’ї.
Для дітей громадян України діють додаткові умови:
Із лютого 2026 року ZUS щомісяця перевірятиме, чи працюють батьки, які подали заяву на "800 плюс". Робота має бути:
Якщо батьки не працюють, виплату допомоги можуть призупинити.
Подати заявку можна виключно онлайн через:
У ZUS радять не відкладати подання заяви, щоб уникнути фінансових пауз у виплатах.
Раніше РБК-Україна писало, що у Польщі допомога "800 плюс" не завжди виплачується у повному розмірі. Виплату можуть поділити навпіл між батьками при спільній опіці або не призначити взагалі за певних умов, зокрема якщо дитина до 18 років вступила у шлюб, перебуває у закладі з цілодобовим утриманням чи сім’я отримує аналогічну допомогу з-за кордону.
Також ми розповідали, що з лютого 2026 року Польща посилює умови отримання допомоги "800 плюс" для українців. ZUS почне щомісячно перевіряти офіційне працевлаштування батьків і відвідування дітьми польських навчальних закладів, а за відсутності роботи виплати призупинятимуть.