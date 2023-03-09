UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Допомагають Ірану з дронами. Китайські компанії потрапили під санкції США

Фото: США ввели санкції проти компаній Китаю, які підтримують програму створення дронів в Ірані (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 9 березня, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти ряду китайських компаній, які підтримують програму створення БПЛА в Ірані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністерство фінансів США.

За даними відомства, санкції накладено на мережу з п'яти компаній і однієї фізичної особи, які підтримують Іран. Мережа цих компаній знаходиться в Китаї і займається продажем і постачанням аерокосмічних компонентів, у тому числі тих, які можуть бути використані для БПЛА.

Відомо, що ці компанії брали участь у виробництві моделі БПЛА Shahed-136.

"Іран безпосередньо причетний до жертв серед українського цивільного населення, які є результатом використання Росією іранських БПЛА в Україні", - заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Він зауважив, що Сполучені Штати і надалі будуть націлюватися на глобальні іранські мережі закупівель, які постачають Росії смертоносні БПЛА для використання в її незаконній війні в Україні.

Раніше повідомлялось, що Іран таємно поставив Росії велику кількість куль, ракет і мінометних снарядів для війни проти України.

Нагадаємо, Росія вагається з купівлею балістичних ракет в Ірану через побоювання, що у такому разі Україна може отримати далекобійні ATACMS з радіусом дії 300 км.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайСанкції проти ІрануВійна Росії проти України