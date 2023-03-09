Помогают Ирану с дронами. Китайские компании попали под санкции США

По данным ведомства, санкции наложены на сеть из пяти компаний и одного физического лица, поддерживающих Иран. Сеть этих компаний находится в Китае и занимается продажей и поставкой аэрокосмических компонентов, включая те, которые могут быть использованы для БПЛА.

Понятно, что эти компании участвовали в производстве модели БПЛА Shahed-136.

"Иран напрямую причастен к жертвам среди украинского гражданского населения, которые являются результатом использования Россией иранских БПЛА в Украине", - заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Он отметил, что Соединенные Штаты и дальше будут нацеливаться на глобальные иранские сети закупок, которые поставляют России смертоносные БПЛА для использования в ее незаконной войне в Украине.