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Помогают Ирану с дронами. Китайские компании попали под санкции США

Фото: США ввели санкции против компаний Китая, поддерживающих программу создания дронов в Иране (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 9 марта, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ряда китайских компаний, поддерживающих программу создания БПЛА в Иране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министерство финансов США.

По данным ведомства, санкции наложены на сеть из пяти компаний и одного физического лица, поддерживающих Иран. Сеть этих компаний находится в Китае и занимается продажей и поставкой аэрокосмических компонентов, включая те, которые могут быть использованы для БПЛА.

Понятно, что эти компании участвовали в производстве модели БПЛА Shahed-136.

"Иран напрямую причастен к жертвам среди украинского гражданского населения, которые являются результатом использования Россией иранских БПЛА в Украине", - заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Он отметил, что Соединенные Штаты и дальше будут нацеливаться на глобальные иранские сети закупок, которые поставляют России смертоносные БПЛА для использования в ее незаконной войне в Украине.

Ранее сообщалось, что Иран тайно поставил России большое количество пуль, ракет и минометных снарядов для войны против Украины.

Напомним, Россия сомневается с покупкой баллистических ракет у Ирана из-за опасений, что в таком случае Украина может получить дальнобойные ATACMS с радиусом действия 300 км.

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