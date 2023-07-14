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Допомагав "ухилянту" втекти за кордон. Викрито експосадовця "Мотор січ"

Фото: ілюстроване зображення (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Колишнього службовця АТ "Мотор Січ" викрито на організації й сприянні незаконному переправленню "ухилянтів" через кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської прокуратури.

"За даними слідства, посадовець в умовах воєнного стану та існуючої заборони перетину державного кордону чоловіками призовного віку, безпідставно включив до переліку працівників підприємства сторонню особу", - пише пресслужба.

Вищезгадані відомості підозрюваний використовував для підготовки пакета документів (листа про сприяння перетину кордону, наказу про відрядження), які необхідні для перетину кордону.

Колишньому посадовцю було повідомлено про підозру, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

"Крім того, в межах провадження повідомлено про підозру чоловіку, який скористався цією схемою та перетнув державний кордон. Йому інкримінують пособництво у службовому підробленні та використанні завідомо підробленого документу", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України нещодавно викрила ще 15 організаторів схем для "ухилянтів". Серед підозрюваних депутат Чернігівської міської ради.

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