Помогал "уклонисту" сбежать за границу. Разоблачен экс-чиновник "Мотор Сич"
Бывший служащий АО "Мотор Сич" уличен в организации и содействии незаконной переправке "уклонистов" через границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской прокуратуры.
"По данным следствия, чиновник в условиях военного положения и существующего запрета пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста, безосновательно включил в перечень работников предприятия постороннее лицо", - пишет пресс-служба.
Вышеупомянутые сведения подозреваемый использовал для подготовки пакета документов (письма о содействии пересечения границы, приказа о командировке), которые необходимы для пересечения границы.
Бывшему чиновнику было сообщено о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
"Кроме того, в рамках производства сообщено о подозрении мужчине, который воспользовался этой схемой и пересек государственную границу. Ему инкриминируют пособничество в служебном подлоге и использовании заведомо поддельного документа", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины недавно разоблачила еще 15 организаторов схем для "уклонистов". Среди подозреваемых депутат Черниговского городского совета.
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