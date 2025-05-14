Допомагав РФ прорватися до адмінкордону Дніпропетровщини: СБУ викрила зрадника

За даними слідства, його основним завданням було виявлення бойових позицій українських підрозділів і передача координат російській армії для нанесення ударів.

Що сталось

Як з'ясували правоохоронці, агентом виявився 52-річний житель прифронтового селища в Покровському районі Донецької області.

Чоловіка завербували через його родичку, яка мешкає на території РФ і вже співпрацює з окупантами.

Для виконання завдань кураторів із ФСБ агент особисто обходив околиці біля лінії фронту, фіксуючи розміщення українських артилерійських і мінометних підрозділів.

Також він намагався "втертися в довіру" до бійців ЗСУ, щоб отримувати від них інформацію під прикриттям звичайної розмови.

Фото: Агент РФ допомагав прорвати оборону на Дніпропетровщині

Окрім позицій, чоловік передавав дані про переміщення бронетехніки, логістичні маршрути, склади з боєприпасами та іншу військову інфраструктуру Сил оборони.

За успішну "роботу" ФСБ обіцяла йому "евакуацію" до Росії та безпечне життя на підконтрольній агресору території.

СБУ задокументувала дії агента і затримала його в місті Кам'янське Дніпропетровської області.

Що загрожує

Йому вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.