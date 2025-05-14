Помогал РФ прорваться к админгранице Днепропетровщины: СБУ разоблачила предателя

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента российских спецслужб, который действовал на одном из самых горячих направлений фронта - Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
По данным следствия, его основной задачей было выявление боевых позиций украинских подразделений и передача координат российской армии для нанесения ударов.
Как выяснили правоохранители, агентом оказался 52-летний житель прифронтового поселка в Покровском районе Донецкой области.
Мужчину завербовали через его родственницу, которая живет на территории РФ и уже сотрудничает с оккупантами.
Для выполнения задач кураторов из ФСБ агент лично обходил окрестности у линии фронта, фиксируя размещение украинских артиллерийских и минометных подразделений.
Также он пытался "втереться в доверие" к бойцам ВСУ, чтобы получать от них информацию под прикрытием обычного разговора.
Кроме позиций, мужчина передавал данные о перемещении бронетехники, логистические маршруты, склады с боеприпасами и другую военную инфраструктуру Сил обороны.
За успешную "работу" ФСБ обещала ему "эвакуацию" в Россию и безопасную жизнь на подконтрольной агрессору территории.
СБУ задокументировала действия агента и задержала его в городе Каменское Днепропетровской области.
Ему уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала вражеского агента в Хмельницкой области, который шпионил за военными аэродромами и готовил теракты на западе Украины.
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