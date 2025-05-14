Помогал РФ прорваться к админгранице Днепропетровщины: СБУ разоблачила предателя

По данным следствия, его основной задачей было выявление боевых позиций украинских подразделений и передача координат российской армии для нанесения ударов.

Что произошло

Как выяснили правоохранители, агентом оказался 52-летний житель прифронтового поселка в Покровском районе Донецкой области.

Мужчину завербовали через его родственницу, которая живет на территории РФ и уже сотрудничает с оккупантами.

Для выполнения задач кураторов из ФСБ агент лично обходил окрестности у линии фронта, фиксируя размещение украинских артиллерийских и минометных подразделений.

Также он пытался "втереться в доверие" к бойцам ВСУ, чтобы получать от них информацию под прикрытием обычного разговора.

Фото: Агент РФ помогал прорвать оборону на Днепропетровщине

Кроме позиций, мужчина передавал данные о перемещении бронетехники, логистические маршруты, склады с боеприпасами и другую военную инфраструктуру Сил обороны.

За успешную "работу" ФСБ обещала ему "эвакуацию" в Россию и безопасную жизнь на подконтрольной агрессору территории.

СБУ задокументировала действия агента и задержала его в городе Каменское Днепропетровской области.

Что грозит

Ему уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.