Допомагав лікувати окупантів. СБУ затримала депутата-колаборанта з Куп'янська

Колаборантом виявився депутат Куп’янської районної ради, який раніше очолював міський відділ охорони здоров’я.

Після окупації Куп'янська він підтримав російські війська і добровільно запропонував їм допомогу. Колаборант облаштовував госпіталі для окупантів у місцевих лікарнях. За це зрадник отримав посаду в окупаційній адміністрації, ставши "керівником відділу охорони здоров'я".

Після звільнення Куп'янського району колаборант намагався "загубитися" серед місцевих жителів. Проте СБУ викрила та затримала його.

Під час обшуків у зрадника знайшли документи з доказами. Чоловіку оголосили підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Зрадник визнав свою провину. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: у Харківській області СБУ викрила депутата-колаборанта (ssu.gov.ua)