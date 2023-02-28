UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Допомагав лікувати окупантів. СБУ затримала депутата-колаборанта з Куп'янська

Фото: у Харківській області СБУ викрила депутата-колаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Харківській області викрили депутата-колаборанта. Зрадник під час окупації регіону облаштовував госпіталі для росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Колаборантом виявився депутат Куп’янської районної ради, який раніше очолював міський відділ охорони здоров’я.

Після окупації Куп'янська він підтримав російські війська і добровільно запропонував їм допомогу. Колаборант облаштовував госпіталі для окупантів у місцевих лікарнях. За це зрадник отримав посаду в окупаційній адміністрації, ставши "керівником відділу охорони здоров'я".

Після звільнення Куп'янського району колаборант намагався "загубитися" серед місцевих жителів. Проте СБУ викрила та затримала його.

Під час обшуків у зрадника знайшли документи з доказами. Чоловіку оголосили підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Зрадник визнав свою провину. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: у Харківській області СБУ викрила депутата-колаборанта (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ у Куп'янську затримала колаборанта, який працював на російський МВС та фабрикував справи проти українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КупянскХарківСлужба безпеки Україниколаборант