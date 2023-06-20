Допомагав красти газ у Донецьку. СБУ оголосила підозру експосадовцю "Газпрому"

Слідчі оголосили підозру трьом російським посадовцям, які очолили загарбницькі органи у тимчасово захоплених районах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

У Донецькій області повідомлено про підозру так званому "гендиректору концерну Донбасгаз" Андрію Іченку. У 20218 році він був призначений на посаду за особистої протекції терориста Пушиліна.

Росіянин виконував завдання Москви та організовував постачання російського газу ватажкам терористичної організації "ДНР". Також він займався поповненням окупаційних угрупувань коштом працівників "Донбасгазу".

Окрім цього у Запорізькій області було ідентифіковано російського пропагандиста - Андрія Маркіна. Він очолив створену загарбниками "Розівську селищну адміністрацію".

Підозрюваний відомий як автор книг про тактику ведення бою в міських умовах і організатор низки реконструкцій часів Другої світової війни. Він публічно підтримав збройну агресію РФ проти України.

Маркін організовував проведення псевдореферендуму у тимчасово захопленому селищі.

На підставі зібраних доказів обом фігурантам слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Також правоохоронці задокументували діяльність громадянина РФ Сергія Савчука - пропагандиста російських інформресурсів "РИА Новости" і "Звезда". Він у соцмережах поширював фейки про ситуацію на фронті, героїзував росіян та виступав за продовження мобілізації в Росії.

Наразі всі три фігуранти переховуються від правосуддя на території країни-агресора і у тимчасово захоплених регіонах України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна тим часом повідомила про підозру кремлівському політтехнологу, соратнику засновника ПВК "Вагнера" Олександру Малькевичу, який відповідальний за запуск росТБ на тимчасово окупованій Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.