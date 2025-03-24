Допомагав коригувати удари РФ по оборонних заводах Харкова. СБУ викрила агента ФСБ

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який діяв у Харкові, готував вибухівку для терористичних актів та коригував ракетно-бомбові удари по стратегічних об’єктах міста.

Зловмисником виявився 24-річний безробітний харків’янин, який потрапив на радар російських спецслужб після публікації прокремлівських коментарів у Телеграм-каналах.

Після вербування агент отримував від окупантів геолокації з місцями для закладення вибухових пристроїв. Він доукомплектовував їх мобільними телефонами та вибухівкою, а також готував нові схованки.

Фото: Служба безпеки України

Крім того, зрадник здійснював розвідку оборонних підприємств, зокрема тих, що займаються виробництвом та ремонтом бойових дронів, і передавав цю інформацію ворогу для підготовки повітряних ударів по Харкову.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявили мобільний телефон з анонімним чатом, через який він підтримував зв’язок із ФСБ.

На основі зібраних доказів йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада в умовах воєнного стану та незаконне придбання і зберігання вибухових пристроїв.

Зараз агент перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спільні заходи проводились співробітниками СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.