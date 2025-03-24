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Допомагав коригувати удари РФ по оборонних заводах Харкова. СБУ викрила агента ФСБ

Фото: Агент ФСБ коригував удари по заводах Харкова (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ затримала агента ФСБ, який готував теракти та коригував удари по Харкову. Харків’янин передавав ворогу інформацію про об’єкти оборонної промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який діяв у Харкові, готував вибухівку для терористичних актів та коригував ракетно-бомбові удари по стратегічних об’єктах міста.

Зловмисником виявився 24-річний безробітний харків’янин, який потрапив на радар російських спецслужб після публікації прокремлівських коментарів у Телеграм-каналах.

Після вербування агент отримував від окупантів геолокації з місцями для закладення вибухових пристроїв. Він доукомплектовував їх мобільними телефонами та вибухівкою, а також готував нові схованки.

Фото: Служба безпеки України

Крім того, зрадник здійснював розвідку оборонних підприємств, зокрема тих, що займаються виробництвом та ремонтом бойових дронів, і передавав цю інформацію ворогу для підготовки повітряних ударів по Харкову.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявили мобільний телефон з анонімним чатом, через який він підтримував зв’язок із ФСБ.

На основі зібраних доказів йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада в умовах воєнного стану та незаконне придбання і зберігання вибухових пристроїв.

Зараз агент перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спільні заходи проводились співробітниками СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, що в Одесі затримано агентку Головного розвідувального управління (ГРУ), яка готувала схрони для терактів. Після повернення в місто, зрадниця намагалася закласти частини саморобного вибухового пристрою у схованку біля портової інфраструктури.

Однак на цьому етапі її затримали контррозвідники СБУ, вилучивши частину вибухового пристрою.

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