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Помогал корректировать удары РФ по оборонным заводам Харькова. СБУ разоблачила агента ФСБ

Фото: Агент ФСБ корректировал удары по заводам Харькова (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракты и корректировал удары по Харькову. Харьковчанин передавал врагу информацию об объектах оборонной промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который действовал в Харькове, готовил взрывчатку для террористических актов и корректировал ракетно-бомбовые удары по стратегическим объектам города.

Злоумышленником оказался 24-летний безработный харьковчанин, который попал на радар российских спецслужб после публикации прокремлевских комментариев в Телеграмм-каналах.

После вербовки агент получал от оккупантов геолокации с местами для закладки взрывных устройств. Он доукомплектовывал их мобильными телефонами и взрывчаткой, а также готовил новые тайники.

Фото: Служба безопасности Украины

Кроме того, предатель осуществлял разведку оборонных предприятий, в частности тех, которые занимаются производством и ремонтом боевых дронов, и передавал эту информацию врагу для подготовки воздушных ударов по Харькову.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружили мобильный телефон с анонимным чатом, через который он поддерживал связь с ФСБ.

На основе собранных доказательств ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена в условиях военного положения и незаконное приобретение и хранение взрывных устройств.

Сейчас агент находится под стражей без права на залог. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Совместные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, что в Одессе задержан агент Главного разведывательного управления (ГРУ), которая готовила схроны для терактов. После возвращения в город, предательница пыталась заложить части самодельного взрывного устройства в тайник возле портовой инфраструктуры.

Однако на этом этапе ее задержали контрразведчики СБУ, изъяв часть взрывного устройства.

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