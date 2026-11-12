"Допомагати людям у біді". Ахметов обговорив із командою Фонду підсумки року і плани на майбутнє

"Ми зустрілися з командою фонду для того, щоб проаналізувати, як ми проходимо цей рік, що у нас вийшло, а що - ні. А головне - для того, щоб спрогнозувати й спланувати наступний рік і наступні роки", - заявив він.

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Ріната Ахметов (фото: пресслужба)

За словами Ріната Ахметова, робота націлена на те, щоб Україна вистояла і добилася справедливого та довгострокового миру.

"Ну і, звісно ж, щоб допомогти людям. Людям, які опинилися в біді. Людям, які опинилися в дуже складній ситуації", — зазначив Рінат Ахметов.

Рінат Ахметов подякував команді Фонду за роботу, відданість своїй справі та допомогу людям, які опинилися в біді й складних життєвих обставинах.