"Помогать людям в беде". Ахметов обсудил с командой Фонда итоги года и планы на будущее

"Мы встретились с командой фонда для того, чтобы проанализировать, как мы проходим этот год, что у нас получилось, а что - нет. А главное - для того, чтобы спрогнозировать и спланировать следующий год и последующие годы", – заявил он.

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Ринат Ахметов (фото: пресс-служба)

По словам Рината Ахметова, работа нацелена на то, чтобы Украина выстояла и добилась справедливого и долгосрочного мира.

"Ну и, конечно, чтобы помочь людям. Людям, оказавшимся в беде. Людям, оказавшимся в очень сложной ситуации", - отметил Ринат Ахметов.

Ринат Ахметов поблагодарил команду Фонда за работу, преданность своему делу и помощь людям, оказавшимся в беде и сложных жизненных обстоятельствах.