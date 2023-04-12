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Допомагали росіянам "працевлаштуватись" в ЄС. В Києві викрили масштабну аферу

Фото: в Києві викрили масштабну схему по працевлаштуванню росіян в ЄС (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ викрила у Києві ділків, які допомагали громадянам РФ "працевлаштуватися" в країнах ЄС. До оборудки причетне керівництво одного зі столичних громадських об’єднань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Співробітники СБУ та Нацполіції ліквідували у Києві масштабну схему продажу медпрацівникам України та РФ підроблених документів, які необхідні для працевлаштування в країнах Євросоюзу. Таким чином російські лікарі намагалися "легалізуватися" за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за гроші фігуранти пропонували клієнтам "допомогу" у виготовленні фальшивих документів для підтвердження кваліфікаційного рівня медперсоналу в країнах ЄС нібито від імені МОЗ України.

Цікаво, що до переліку підробок входили:

  • рекомендаційні листи;
  • довідки про набутий досвід;
  • сертифікати доброчесності та про успішне закінчення профільних навчальних курсів.

"Серед основних клієнтів були медпрацівники з України, у тому з тимчасово захоплених районів Донецької та Луганської областей, а також російські лікарі", - додали в відомстві.

Для них ділки виготовляли фіктивні міжнародні сертифікати Good Standing, які необхідні для роботи в закордонних медустановах. Крім того, зловмисники торгували фальшивими документами МОЗ України про нібито визнання дипломів навчальних медзакладів так званої "ЛДНР".

"Вартість таких "послуг" становила до 3 тисяч доларів залежно від кількості необхідних "документів". За місяць ділки обслуговували до 40 "замовників". Оплату отримували на банківські картки або готівкою", - додали в СБУ.

За даними слідства, "схему" організував підприємець з Горлівки, який у 2014 році переїхав до Києва. Згодом відкрив у столиці ГО, орендувавши три офіси, і створив інтернет-ресурси, які займались "розкруткою".

Під час обшуків виявлено:

комп’ютери, флеш-носії та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності
чорнову бухгалтерію
27 печаток медустанов у РФ і на тимчасово окупованих територіях України
пристрої для виготовлення відтиску печаток
підготовлені до продажу фальшиві документи.

Наразі організатору оборудки повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

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