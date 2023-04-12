Допомагали росіянам "працевлаштуватись" в ЄС. В Києві викрили масштабну аферу

СБУ викрила у Києві ділків, які допомагали громадянам РФ "працевлаштуватися" в країнах ЄС. До оборудки причетне керівництво одного зі столичних громадських об’єднань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Співробітники СБУ та Нацполіції ліквідували у Києві масштабну схему продажу медпрацівникам України та РФ підроблених документів, які необхідні для працевлаштування в країнах Євросоюзу. Таким чином російські лікарі намагалися "легалізуватися" за кордоном", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, за гроші фігуранти пропонували клієнтам "допомогу" у виготовленні фальшивих документів для підтвердження кваліфікаційного рівня медперсоналу в країнах ЄС нібито від імені МОЗ України.
Цікаво, що до переліку підробок входили:
"Серед основних клієнтів були медпрацівники з України, у тому з тимчасово захоплених районів Донецької та Луганської областей, а також російські лікарі", - додали в відомстві.
Для них ділки виготовляли фіктивні міжнародні сертифікати Good Standing, які необхідні для роботи в закордонних медустановах. Крім того, зловмисники торгували фальшивими документами МОЗ України про нібито визнання дипломів навчальних медзакладів так званої "ЛДНР".
"Вартість таких "послуг" становила до 3 тисяч доларів залежно від кількості необхідних "документів". За місяць ділки обслуговували до 40 "замовників". Оплату отримували на банківські картки або готівкою", - додали в СБУ.
За даними слідства, "схему" організував підприємець з Горлівки, який у 2014 році переїхав до Києва. Згодом відкрив у столиці ГО, орендувавши три офіси, і створив інтернет-ресурси, які займались "розкруткою".
Під час обшуків виявлено:
комп’ютери, флеш-носії та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності
чорнову бухгалтерію
27 печаток медустанов у РФ і на тимчасово окупованих територіях України
пристрої для виготовлення відтиску печаток
підготовлені до продажу фальшиві документи.
Наразі організатору оборудки повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.