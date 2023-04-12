Помогали россиянам "трудоустроиться" в ЕС. В Киеве разоблачили масштабную аферу

"Сотрудники СБУ и Нацполиции ликвидировали в Киеве масштабную схему продажи медработникам Украины и РФ поддельных документов, которые необходимы для трудоустройства в странах Евросоюза. Таким образом, российские врачи пытались "легализоваться" за рубежом", - говорится в сообщении.

В частности, за деньги фигуранты предлагали клиентам "помощь" в изготовлении фальшивых документов для подтверждения квалификационного уровня медперсонала в странах ЕС якобы от имени Минздрава Украины.

Интересно, что в перечень подделок входили:

рекомендательные письма;

справки о приобретенном опыте;

сертификаты добродетели и успешное окончание профильных учебных курсов.

"Среди основных клиентов были медработники из Украины, в том числе из временно захваченных районов Донецкой и Луганской областей, а также российские врачи", - добавили в ведомстве.

Для них дельцы изготовляли фиктивные международные сертификаты Good Standing, которые необходимы для работы в зарубежных медучреждениях. Кроме того, злоумышленники торговали фальшивыми документами Минздрава Украины о якобы признании дипломов учебных медучреждений так называемой "ЛДНР".

"Стоимость таких "услуг" составила до 3 тысяч долларов в зависимости от количества необходимых "документов". За месяц дельцы обслуживали до 40 "заказчиков". Оплату получали на банковские карты или наличными", - добавили в СБУ.

По данным следствия, "схему" организовал предприниматель из Горловки, который в 2014 году переехал в Киев. Впоследствии открыл в столице ОО, арендовав три офиса и создал интернет-ресурсы, которые занимались "раскруткой".

В ходе обысков обнаружено:

компьютеры, флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности

черновую бухгалтерию

27 печатей медучреждений в РФ и на временно оккупированных территориях Украины

устройства для изготовления оттиска печатей

подготовлены к продаже фальшивые документы.

В настоящее время организатору сделки сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.