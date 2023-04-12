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Помогали россиянам "трудоустроиться" в ЕС. В Киеве разоблачили масштабную аферу

Фото: в Киеве разоблачили масштабную аферу по "трудоустройству" россиян в ЕС (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ разоблачила в Киеве мошенников, которые помогали гражданам РФ "трудоустроиться" в странах ЕС. К афере причастно руководство одного из столичных общественных объединений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Сотрудники СБУ и Нацполиции ликвидировали в Киеве масштабную схему продажи медработникам Украины и РФ поддельных документов, которые необходимы для трудоустройства в странах Евросоюза. Таким образом, российские врачи пытались "легализоваться" за рубежом", - говорится в сообщении.

В частности, за деньги фигуранты предлагали клиентам "помощь" в изготовлении фальшивых документов для подтверждения квалификационного уровня медперсонала в странах ЕС якобы от имени Минздрава Украины.

Интересно, что в перечень подделок входили:

  • рекомендательные письма;
  • справки о приобретенном опыте;
  • сертификаты добродетели и успешное окончание профильных учебных курсов.

"Среди основных клиентов были медработники из Украины, в том числе из временно захваченных районов Донецкой и Луганской областей, а также российские врачи", - добавили в ведомстве.

Для них дельцы изготовляли фиктивные международные сертификаты Good Standing, которые необходимы для работы в зарубежных медучреждениях. Кроме того, злоумышленники торговали фальшивыми документами Минздрава Украины о якобы признании дипломов учебных медучреждений так называемой "ЛДНР".

"Стоимость таких "услуг" составила до 3 тысяч долларов в зависимости от количества необходимых "документов". За месяц дельцы обслуживали до 40 "заказчиков". Оплату получали на банковские карты или наличными", - добавили в СБУ.

По данным следствия, "схему" организовал предприниматель из Горловки, который в 2014 году переехал в Киев. Впоследствии открыл в столице ОО, арендовав три офиса и создал интернет-ресурсы, которые занимались "раскруткой".

В ходе обысков обнаружено:

компьютеры, флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности
черновую бухгалтерию
27 печатей медучреждений в РФ и на временно оккупированных территориях Украины
устройства для изготовления оттиска печатей
подготовлены к продаже фальшивые документы.

В настоящее время организатору сделки сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

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