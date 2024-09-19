Допомагали РФ відновлювати НПЗ. СБУ викрила керівництво проектного інституту у Києві

СБУ викрила керівництво проєктного інституту в Києві. Воно допомагало РФ відновлювати НПЗ після атак українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки викрила керівний склад провідного науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві на співпраці з РФ. Серед затриманих - голова правління, двоє очільників спеціалізованих відділів, а також головний інженер і один із інженерів столичної установи", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, вони допомагали окупантам відновлювати свої нафтопереробні заводи, які зазнали суттєвих пошкоджень унаслідок атак українських дронів.

"На замовлення РФ посадовці підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ. Загальна вартість російських "підрядів" становила майже пів мільярда гривень", - додали у відомстві.

Керівництво проектного інституту у Києві допомагало РФ відновлювати атаковані НПЗ (t.me/SBUkr)

До цієї суми входив також дистанційний супровід проєктантами технологічних процесів відновлення та модернізації пошкоджених НПЗ країни-агресора.

Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві, Львові та Харкові вилучено мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи із доказами співпраці з РФ.

Наразі четверо з них уже перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.