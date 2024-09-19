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Допомагали РФ відновлювати НПЗ. СБУ викрила керівництво проектного інституту у Києві

Київ, Четвер 19 вересня 2024 13:33
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Допомагали РФ відновлювати НПЗ. СБУ викрила керівництво проектного інституту у Києві Фото: керівництво проектного інституту у Києві допомагало відновлювати РФ атаковані НПЗ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ викрила керівництво проєктного інституту в Києві. Воно допомагало РФ відновлювати НПЗ після атак українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки викрила керівний склад провідного науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві на співпраці з РФ. Серед затриманих - голова правління, двоє очільників спеціалізованих відділів, а також головний інженер і один із інженерів столичної установи", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, вони допомагали окупантам відновлювати свої нафтопереробні заводи, які зазнали суттєвих пошкоджень унаслідок атак українських дронів.

"На замовлення РФ посадовці підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ. Загальна вартість російських "підрядів" становила майже пів мільярда гривень", - додали у відомстві.

Керівництво проектного інституту у Києві допомагало РФ відновлювати атаковані НПЗ (t.me/SBUkr)

До цієї суми входив також дистанційний супровід проєктантами технологічних процесів відновлення та модернізації пошкоджених НПЗ країни-агресора.

Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві, Львові та Харкові вилучено мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи із доказами співпраці з РФ.

Наразі четверо з них уже перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Атаки України на російські НПЗ

Україна останнім часом провела серію атак на нафтопереробні заводи в Росії, задіяні у забезпеченні окупантів на фронті.

Як у травні писав Bloomberg, атаки українських дронів по російській енергоінфраструктурі вивели з ладу 14% НПЗ і призвели до зростання внутрішніх цін на пальне.

Зокрема, через атаку дронів, Московський нафтопереробний завод призупинив роботу установки комбінованої переробки нафти "Євро+".

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Київ Служба безпеки України Російська Федерація НПЗ
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