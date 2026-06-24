Допомагали партизани. Під Оренбургом горить ключовий ГПЗ, який переробляв 60% газу РФ

Зазначається, що місія проходила у взаємодії з підпільним повстанським рухом на території РФ "Черная искра".

Заводи знаходяться на відстані понад 1200 км від лінії бойового зіткнення. На території підприємств зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються.



Оренбурзький газопереробний завод (ГПЗ) та Оренбурзький гелієвий завод (ОГЗ) формують один комплекс.

ГПЗ виділяє очищений природній газ і сірку (що, зокрема, використовується для виробництва вибухівки та чорного пороху).

ОГЗ забирає очищений безсірчистий газ і методом глибокого охолодження дістає з нього найцінніші компоненти - гелій (інертний газ використовується в рідкопаливних двигунах ракет і системах наведення) та етан (що є ключовим компонентом для сировини у синтезі спецпластиків, кабельної ізоляції для авіації та ключових пластифікаторів для твердих ракетних палив і порохів).

Оренбурзький ГПЗ - один з найбільших у світі газохімічних комплексів, введений в експлуатацію в 1974 році (побудований за участі іноземців).

Потужність об'єкта - 45 млрд куб. м газу на рік; на завод припадає 60% всього газу, що переробляє "Газпром переробка".

Окрім того, у Бєлгородській області рф уражено склад FPV-дронів ворога в районі Алексєєвки.

Також завдано ураження пунктам управління дронів окупантів в районах Часового Яру Донецької області, Басані та Грозового Запорізької області, Тьоткіного і Попово-Лежачів Курської області рф, а також Журавлівки Бєлгородської області РФ.